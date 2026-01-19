Реклама

Названо место подписания Трампом соглашения о «Совете мира»

Bloomberg: Трамп хочет подписать в Давосе соглашение о «Совете мира»
Евгений Силаев
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп хочет подписать соглашение о «Совете мира» по сектору Газа в Давосе (Швейцария). Место назвал журналист агентства Bloomberg Алекс Уикхэм на своей странице в социальной сети X со ссылкой на источники.

«Трамп хочет провести церемонию подписания его "Совета мира" в Давосе в четверг. Какие страны подпишут, пока неясно. Многие страны хотят, чтобы США переписали условия», — написал Уикхэм.

Американская газета The Financial Times со ссылкой на осведомленный источник писала, что Белый дом может рассматривать «Совет мира» под председательством Трампа в качестве замены ООН. Издание уточнила, что Вашингтон может расширить мандат совета, включив в сферу его деятельности не только Газу, но и другие горячие точки, в том числе Украину и Венесуэлу.

