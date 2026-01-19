Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:26, 19 января 2026Забота о себе

Названы ключевые принципы долголетия для людей разных возрастов

Врач Смит: Накопленные в 30 лет мышцы защитят от болезней на десятилетия
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lopolo / Shutterstock / Fotodom

Врач Иэн К. Смит уверен, что в разном возрасте подход к долголетию должен отличаться. Ключевые принципы долголетия для людей 30, 40, 50 и 60 лет назвал в беседе с Daily Mirror.

По словам специалиста, в 30 лет начинаются первые метаболические изменения, но организм еще устойчив к старению. В этом возрасте врач посоветовал сконцентрироваться на профилактике. Питание должно быть с акцентом на нежирный белок с добавлением растительных продуктов и полезных жиров. Уже в этом возрасте Смит посоветовал уменьшать потребление ультрапереработанных продуктов и начать активно заниматься спортом. «Мышцы, накопленные в 30, станут вашей страховкой от болезней на десятилетия», — заявил он.

В 40 лет забота о здоровье переходит от фазы укрепления к защите. По словам эксперта, это означает, что питаться нужно еще разумнее, а тренироваться целенаправленнее. В этом же возрасте стоит начать проходить регулярные медицинские осмотры.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

В 50 лет, продолжил Смит, резко ускоряется потеря мышечной массы, усиливается воспаление и повышается риск хронических заболеваний, поэтому фокус внимания должен сместиться с контроля веса на устойчивость организма. Он посоветовал добавить в рацион больше полезных жиров, разнообразить растительный рацион, а также регулярно выполнять силовые тренировки и упражнения на подвижность.

В 60 лет главной целью, по мнению Смита, становится сохранение независимости. В этом возрасте важно сохранить физическую активность, больше двигаться. К тому же следует целенаправленно поддерживать когнитивные функции.

Ранее врач-стоматолог Джонатан Б. Левин назвал здоровье зубов одним из важнейших факторов долголетия. По его мнению, вызывающие болезни полости рта бактерии также проникают и в другие части организма, провоцируя неизлечимые болезни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Одна страна выйдет из СНГ

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Третий российский лыжник получил нейтральный статус

    Знаменитый телеведущий упал и попал в больницу

    Виктория Боня ответила критикующим ее тело с целлюлитом фразой «я живой человек»

    ВСУ атаковали два российских региона

    Москвичи пожаловались на неработающие лифты в доме

    Названы главные туристические ловушки в популярных странах мира

    Тело пропавшей без вести в Саудовской Аравии актрисы нашли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok