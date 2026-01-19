Названы ключевые принципы долголетия для людей разных возрастов

Врач Смит: Накопленные в 30 лет мышцы защитят от болезней на десятилетия

Врач Иэн К. Смит уверен, что в разном возрасте подход к долголетию должен отличаться. Ключевые принципы долголетия для людей 30, 40, 50 и 60 лет назвал в беседе с Daily Mirror.

По словам специалиста, в 30 лет начинаются первые метаболические изменения, но организм еще устойчив к старению. В этом возрасте врач посоветовал сконцентрироваться на профилактике. Питание должно быть с акцентом на нежирный белок с добавлением растительных продуктов и полезных жиров. Уже в этом возрасте Смит посоветовал уменьшать потребление ультрапереработанных продуктов и начать активно заниматься спортом. «Мышцы, накопленные в 30, станут вашей страховкой от болезней на десятилетия», — заявил он.

В 40 лет забота о здоровье переходит от фазы укрепления к защите. По словам эксперта, это означает, что питаться нужно еще разумнее, а тренироваться целенаправленнее. В этом же возрасте стоит начать проходить регулярные медицинские осмотры.

В 50 лет, продолжил Смит, резко ускоряется потеря мышечной массы, усиливается воспаление и повышается риск хронических заболеваний, поэтому фокус внимания должен сместиться с контроля веса на устойчивость организма. Он посоветовал добавить в рацион больше полезных жиров, разнообразить растительный рацион, а также регулярно выполнять силовые тренировки и упражнения на подвижность.

В 60 лет главной целью, по мнению Смита, становится сохранение независимости. В этом возрасте важно сохранить физическую активность, больше двигаться. К тому же следует целенаправленно поддерживать когнитивные функции.

