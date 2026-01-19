Названы самые популярные автомобили такси в России

«АльфаСтрахование»: Hyundai Solaris стал самым популярным автомобилем такси в РФ

Лишь один из пяти самых распространенных автомобилей такси — отечественного бренда. Самые популярные машины такси на российских улицах назвали эксперты компании «АльфаСтрахование», их цитирует газета «Известия».

По данным аналитиков, изучивших оформленные полисы ОСАГО с января по октябрь 2025-го, каждая пятая (21 процент) машина в российских таксопарках — Hyundai Solaris. Чуть менее популярны Kia Rio, их доля составляет 19 процентов. На третьем месте — отечественные Lada Granta (17 процентов), следом идут Volkswagen Polo (15 процентов) и Renault Logan (10 процентов).

Китайские машины постепенно наращивают долю в отрасли. Так, шестое место в общем рейтинге занимает Haval Jolion, с долей в восемь процентов. Седьмое и восьмое места с долей в четыре процента каждый заняли Lada Vesta и Skoda Rapid. В десятку популярных вошли также китайские JAC S7 и Kaiyi E5 (по три процента). Годом ранее в топ-10 присутствовали также Geely и Chery.

Российские таксопарки уже попросили у Госдумы новых послаблений из-за требований о локализации автомобилей. Участники рынка просят распространить на них региональные квоты на использование нелокализованных автомобилей в 25 процентов от общего числа внесенных в специальный реестр машин. Подобная мера будет действовать для самозанятых водителей до 2033 года.