09:04, 19 января 2026Спорт

Определился победитель Кубка Африки по футболу

Сенегал обыграл Марокко и стал победителем Кубка Африки по футболу
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Сборная Сенегала стала победителем Кубка Африки по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победитель определился по итогам финального матча, который прошел в воскресенье, 18 января. Сенегальцы встречались с хозяевами турнира Марокко, основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

В овертайме единственный мяч забил сенегалец Пап Гейе. Сборная Марокко могла победить, реализовав пенальти в концовке добавленного ко второму тайму времени, но Браим Диас не смог этого сделать.

Сенегал стал победителем Кубка Африки во второй раз в истории. Впервые сенегальцы выиграли турнир в 2021-м.

