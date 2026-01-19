Орбан: Венгрия останется надежным партнером России, Китая и США

Венгрия останется надежным партнером России, Китая и Соединенных Штатов, если партия премьера Венгрии Виктора Орбана «Фидес» победит на парламентских выборах. Об этом заявил политический директор венгерского премьера Балаж Орбан, передает портал Index.

«У нас есть прагматичное энергетическое и экономическое сотрудничество с Россией, мы развили особенно успешные технологические и экономические отношения с Китаем», — отметил он.

По его словам, понятно, «эти великие державы ожидают от венгерских властей предсказуемости, суверенных решений и взаимоуважительного, взаимовыгодного сотрудничества». В случае правительства во главе с Виктором Орбаном направление ясно. Это, в частности, адекватное политическое сотрудничество, основанное на национальных интересах, добавил политдиректор премьера.

Ранее Балаж Орбан сообщил, что Будапешт хочет создать в Евросоюзе альянс, который будет скептически настроен к Украине. По его словам, Виктор Орбан стремится объединиться с избранным премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и премьером Словакии Робертом Фицо.

В Госдуме на это заявили, что возможный союз Венгрии, Словакии и Чехии станет противовесом так называемой «коалиции желающих».