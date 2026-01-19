Оценены шансы сборной Украины выиграть чемпионат Европы по мини-футболу

Букмекеры оценили шансы Украины выиграть ЧЕ по мини-футболу коэффициентом 8,00

Букмекеры оценили шансы сборной Украины по мини-футболу выиграть чемпионат Европы 2026 года. Об этом сообщает Sports.

На такой исход можно поставить с коэффициентом 8,00. Фаворитом турнира букмекеры считают сборную Испании, победа которой оценивается коэффициентом 2,30. За ними следуют португальцы (4,00).

Сборная Украины прежде никогда не выигрывала Евро по мини-футболу. Действующим чемпионом Европы является Португалия.

Евро-2026 по мини-футболу пройдет с 21 января по 7 февраля в Латвии. Сборная России отстранена от участия во всех международных турнирах.