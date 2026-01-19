Реклама

Пассажира самолета вырвало на попутчиков по вине бортпроводников

PYOK: Экипаж лайнера British Airways подал пассажиру 10 бутылок рома Bacardi
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Phil Noble / Reuters

Пассажир самолета авиакомпании British Airways обвинил бортпроводников в том, что они напоили его соседа ромом Bacardi, из-за которого того вырвало. Об этом сообщило Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел во время 11-часового рейса из Йоханнесбурга, ЮАР, в Лондон, Великобритания. Путешественник Брюс Маккензи сидел рядом с мужчиной, которому экипаж лайнера подал 10 маленьких бутылок алкогольного напитка. «Он так сильно напился, что облевал себя, сиденья, пол, меня и попутчика, сидевшего с другой стороны», — написал Маккензи в группе авиаперевозчика на Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Однако транспортная компания не признала вину и предложила потерпевшему лишь 50 фунтов стерлингов (5,2 тысячи рублей) в виде скидки на новый перелет.

Ранее мужчина предложил попутчице в самолете вино и попытался изнасиловать ее. Уточняется, что 45-летний итальянец самовольно подсел на свободное место рядом с девушкой 1993 года рождения.

