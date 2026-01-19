Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:11, 19 января 2026Путешествия

Пассажирка круизного лайнера сломала шею в туалете и оказалась в инвалидном кресле

Сотрудница круизной компании P&O сломала шею в туалете судна MV Britannia
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Sven Hansche / Shutterstock / Fotodom

Пассажирка сломала шею на борту судна MV Britannia, оказалась в инвалидном кресле и была названа мошенницей. Об этом сообщило издание The Sun.

Инцидент произошел еще в 2019 году, однако новые подробности по делу были опубликованы в Высоком суде Англии и Уэльса совсем недавно. Сотрудница отдела кадров круизной компании P&O Керри Миддлтон путешествовала на лайнере предприятия. Во время остановки в порту Кадиса, Испания, она поскользнулась в туалете, после чего у нее диагностировали перелом в шейном отделе позвоночника.

Материалы по теме:
Показана комната для свингеров на круизном лайнере. Какая деталь отличает ее от обычных кают?
Показана комната для свингеров на круизном лайнере.Какая деталь отличает ее от обычных кают?
12 марта 2025
«Я думал, это конец». Оргии, потопы и смертельные болезни. Как выглядят райские круизы и почему их сравнивают с адом?
«Я думал, это конец». Оргии, потопы и смертельные болезни. Как выглядят райские круизы и почему их сравнивают с адом?
26 декабря 2024

После травмы у нее также диагностировали неврологическое расстройство, характеризующееся параличом конечностей и тремором. Пострадавшая подала в суд на бывшего работодателя, требуя компенсации в размере 9,7 миллиона фунтов стерлингов (более миллиарда рублей), но против нее выдвинули встречное обвинение в симулировании инвалидности. Адвокаты перевозчика предоставили судье видео с Миддлтон, на которых она самостоятельно передвигается по дому. В итоге разбирательство перенесли, расследование дела продолжается.

Ранее пенсионерка попалась на круизном судне с заряженным пистолетом. Она прошла с оружием таможенный контроль и беспрепятственно поднялась на борт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье произошло резонансное убийство. 19-летний Имомали зарезал 18-летнего Илью после перепалки в автобусе

    Российских резервистов начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их отправить на СВО

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    В России заявили о радикальных изменениях в тактике штурма городов

    Молдавия продала выход к Черному морю по цене двух Rolls-Royce

    «Калашников» улучшил бронежилеты

    Российский пенсионер захотел помочь раскрыть преступление и потерял килограмм золота

    Трамп возложил на Норвегию вину за отсутствие у него Нобелевской премии мира

    Биолог оценила сообщения о яде в продающихся в аптеках популярных БАДах

    Сцена испражнений в приквеле «Игры престолов» шокировала зрителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok