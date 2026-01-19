Пассажирка круизного лайнера сломала шею в туалете и оказалась в инвалидном кресле

Сотрудница круизной компании P&O сломала шею в туалете судна MV Britannia

Пассажирка сломала шею на борту судна MV Britannia, оказалась в инвалидном кресле и была названа мошенницей. Об этом сообщило издание The Sun.

Инцидент произошел еще в 2019 году, однако новые подробности по делу были опубликованы в Высоком суде Англии и Уэльса совсем недавно. Сотрудница отдела кадров круизной компании P&O Керри Миддлтон путешествовала на лайнере предприятия. Во время остановки в порту Кадиса, Испания, она поскользнулась в туалете, после чего у нее диагностировали перелом в шейном отделе позвоночника.

После травмы у нее также диагностировали неврологическое расстройство, характеризующееся параличом конечностей и тремором. Пострадавшая подала в суд на бывшего работодателя, требуя компенсации в размере 9,7 миллиона фунтов стерлингов (более миллиарда рублей), но против нее выдвинули встречное обвинение в симулировании инвалидности. Адвокаты перевозчика предоставили судье видео с Миддлтон, на которых она самостоятельно передвигается по дому. В итоге разбирательство перенесли, расследование дела продолжается.

