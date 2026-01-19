Реклама

10:52, 19 января 2026Авто

Покинувший страну автогигант попал в топ-10 российского авторынка

«Автостат»: Mazda заняла 9-е место в списке самых продаваемых в РФ автобрендов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Toru Hanai / Reuters

По итогам третьей недели января 2026 года (с 12 по 18 января) японский концерн Mazda вошел в десятку самых продаваемых в России автобрендов. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»).

В разгар первого зимнего месяца в стране реализовали в общей сложности 538 новых автомобилей вышеуказанной марки. Это позволило автогиганту занять девятую строчку в списке наиболее востребованных в России автобрендов. По объемам продаж Mazda удалось опередить российский локализованный бренд Solaris (395 штук), машины которого выпускаются на мощностях южнокорейского Hyundai.

Выше в рейтинге оказались Lada с результатом в 5338 экземпляров, китайский Haval (2896), еще одна локализованная марка — TENET (2604), Geely (1385), китайско-белорусский бренд Belgee (771), японская Toyota (754), машины которой также, как и Mazda, поставляются в Россию по параллельному импорту, а также китайские Сhangan (701) и Jetour (582), резюмировали эксперты.

Главным условием для полноценного возвращения ушедших из России автобрендов (в том числе Mazda) аналитики называли отмену или частичное снятие масштабных западных санкций, которые были введены после начала боевых действий на Украине. Для этого в обозримом будущем нет весомых предпосылок, сходятся во мнении эксперты. Что касается перспектив самой Mazda, то они стали еще более туманными после утраты права на обратный выкуп активов в октябре 2025 года. Руководство компании, как уточнялось, не направило каких-либо запросов на реализацию опциона в ГК «Соллерс». Речь о заводе «Соллерс» в Приморском крае.

