21:42, 18 января 2026Мир

Покупку Гренландии Трампом связали со сделкой по Аляске

RT: Покупка Трампом Гренландии вывела бы США на второе место после РФ по площади
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Если американский президент Дональд Трамп сможет реализовать идею о покупке Гренландии, то данное событие войдет в историю США и всего остального мира — остров площадью 2,17 миллиона квадратных километра сопоставим по размерам с Луизианской покупкой 1803 года и превосходит Аляску, приобретенную в 1867 году. Об этом сообщает RT.

В материале уточняется, что включение острова в состав Америки смогло бы мгновенно увеличить территорию страны. Этот шаг позволил бы вывести Штаты на второе место в мире по площади после России, опередив Канаду. Такое событие «поставило бы любого президента в пантеон выдающихся лидеров», пишут авторы.

Уточняется, что при условиях, когда географический масштаб по-прежнему предопределяет стратегическое влияние, данное решение стало бы «мощным сигналом о сохранении глобального присутствия Америки». В этой связи Гренландия занимает ключевое положение в Арктике, где таяние льдов открывает новые маршруты на море и обостряет конкуренцию между сверхдержавами, подчеркивается в материале.

По мнению публициста Дмитрия Петровского, если Трамп действительно присоединит Гренландию, то он войдет в историю и встанет в один ряд с крупнейшими политиками США.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что глава Белого дома Дональд Трамп жаловался своим помощникам на уязвимость Канады перед Россией и США. Как отмечают источники, политика беспокоит продолжающееся отставание Америки от Западного полушария.

