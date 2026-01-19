Появилось видео момента взрыва в российском центре подготовки МВД

В Сыктывкаре на видео попал момент взрыва в центре подготовки МВД

В Сыктывкаре на видео попал момент взрыва в центре подготовки МВД. Об этом сообщает Mash.

На кадрах видео слушатели стоят в аудитории вокруг стола. В этот момент происходит взрыв с возгоранием, в аудиторию вбегают сотрудники с щитами и обступают место происшествия. Через некоторое время несколько человек подходят к месту возгорания и пытаются потушить огонь сначала подручными средствами, а затем с помощью огнетушителя. Но происходит повторная детонация.

Пострадавшие — слушатели учебного заведения, которые были на занятиях, когда произошел взрыв. По данным СК, преподаватель 15 января привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, и 24 пострадали.

Преподаватель задержан, ему вменяют превышение должностных полномочий. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи допрашивают свидетелей, назначены судебно-медицинские экспертизы, изъята документация.

Министр внутренних дел по Республике Коми Андрей Сицский отстранил от исполнения служебных обязанностей начальника ведомственного центра профессиональной подготовки.

