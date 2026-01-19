Реклама

Правительство Германии уличили в смене внешнеполитической ориентации

Лидер АдГ Вайдель: Правительство ФРГ утратило ориентацию во внешней политике
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Правительство Германии утратило свою внешнеполитическую ориентацию после поспешного завершения военной миссии в Гренландии. Такое мнение выразила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель в своем аккаунте социальной сети Х.

«Правительство отправляет бундесвер в Гренландию. Спустя всего 36 часов войска отозвали. Эта операция является свидетельством того, что правительство полностью утратило внешнеполитическую ориентацию!» — указала политик.

18 января солдаты бундесвера тайно покинули Гренландию. Бегство состоялось после угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины против стран Европы. По сведениям газеты Bild, никаких объяснений войскам не было дано.

Позже представитель бундесвера, подполковник Вооруженных сил Германии Петер Милевчук прокомментировал ситуацию, заявив, что военные «успешно завершили военную разведывательную миссию на острове».

