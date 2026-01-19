Право Лурье на новый иск к Долиной оценили

Юрист Капштык: Лурье имеет право подать иск к Долиной

Процедура выселения сейчас фактически порождает основание Полине Лурье предъявлять исковые требования к певице Ларисе Долиной, рассказал юрист Юрий Капштык. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что в объявленный для передачи ключей день Долиной не оказалось в России — вместе с дочерью она улетела в Абу-Даби. По информации источников, в момент, когда стало известно о принудительном выселении, Долина смеялась и потягивала кальян.

По словам эксперта, Лурье может потребовать компенсацию за то, что не может воспользоваться своим помещением из-за действий злоупотребления со стороны Долиной. Кроме того, если выяснится, что в квартире есть существенные повреждения, то истец в праве потребовать возмещение ущерба, что тоже станет основанием к исковому заявлению к Долиной, добавил он.

«Я думаю, что в данной ситуации они, несмотря на наличие судебных решений и сложную ситуацию, могли бы определить срок, в который Долина могла бы все-таки вывести свое имущество. При этом можно было бы и согласовать компенсацию в виде найма жилого помещения или аренды, пока не все будет вывезено. По крайней мере, Лурье знала бы, что договорные отношения между ними существуют, оплата производится. И это несколько бы упростило ситуацию», — считает Капштык.

Он отметил, что в данном случае между сторонами позиционная юридически-правовая война. По его словам, это только усугубляет ситуацию.

Ранее директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил, что она намерена вернуться в Россию в ближайшее время. Сейчас певица находится в Дубае, куда отправилась в отпуск на фоне скандала с квартирой.