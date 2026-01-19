Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:12, 19 января 2026РоссияЭксклюзив

Право Лурье на новый иск к Долиной оценили

Юрист Капштык: Лурье имеет право подать иск к Долиной
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Процедура выселения сейчас фактически порождает основание Полине Лурье предъявлять исковые требования к певице Ларисе Долиной, рассказал юрист Юрий Капштык. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что в объявленный для передачи ключей день Долиной не оказалось в России — вместе с дочерью она улетела в Абу-Даби. По информации источников, в момент, когда стало известно о принудительном выселении, Долина смеялась и потягивала кальян.

По словам эксперта, Лурье может потребовать компенсацию за то, что не может воспользоваться своим помещением из-за действий злоупотребления со стороны Долиной. Кроме того, если выяснится, что в квартире есть существенные повреждения, то истец в праве потребовать возмещение ущерба, что тоже станет основанием к исковому заявлению к Долиной, добавил он.

«Я думаю, что в данной ситуации они, несмотря на наличие судебных решений и сложную ситуацию, могли бы определить срок, в который Долина могла бы все-таки вывести свое имущество. При этом можно было бы и согласовать компенсацию в виде найма жилого помещения или аренды, пока не все будет вывезено. По крайней мере, Лурье знала бы, что договорные отношения между ними существуют, оплата производится. И это несколько бы упростило ситуацию», — считает Капштык.

Он отметил, что в данном случае между сторонами позиционная юридически-правовая война. По его словам, это только усугубляет ситуацию.

Ранее директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил, что она намерена вернуться в Россию в ближайшее время. Сейчас певица находится в Дубае, куда отправилась в отпуск на фоне скандала с квартирой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина пригласили в «Совет мира». За членство в нем США просят миллиард долларов

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    Европейцам предрекли политический балаган

    Право Лурье на новый иск к Долиной оценили

    Главный конкурент Boeing возьмет на работу гуманоидов

    В FIS отреагировали на слова Вяльбе о прекращении выдачи нейтрального статуса россиянам

    Адвокат Лурье показала ключи от квартиры Долиной

    Россиянин попал в полицию за разбитую машину матери сожительницы

    На Украине раскрыли причину ускорения продвижения российских войск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok