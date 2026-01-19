Реклама

16:35, 19 января 2026

Продюсер высказался о гонорарах Лободы в России

Продюсер Дзюник возмутился гонорарами Лободы в России
Маргарита Миронова
Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Гонорары Светланы Лободы в России превосходили запросы Мадонны или Майкла Джексона, заявил продюсер Леонид Дзюник. В беседе с «Царьградом» он высказался о райдере артистки и назвал ее «еще той дамочкой».

По словам продюсера, по прихоти певицы в гостиничных номерах чуть ли не меняли обои.

«Рассказать вам, какие у нее гонорары были? Какой у нее райдер был. Лобода вообще охренела», — заявил собеседник. При этом он с сожалением отметил, что певица является гражданкой другой страны, поэтому не может быть иноагентом.

Ранее стало известно, что Лобода продолжает зарабатывать в России, продавая футболки на своем официальном сайте. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что поднимает вопрос о запрете в стране продажи футболок.

