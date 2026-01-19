Реклама

07:46, 19 января 2026

Раскрыт многомиллионный ущерб Минобороны по делу одного из НИИ «Роскосмоса»

Ущерб Минобороны по делу Шишанова достиг 620 миллионов рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Ущерб Министерству обороны России по уголовному делу в отношении бывшего главы научно-исследовательского института точных приборов (НИИ ТП), входящего в корпорацию «Роскосмос», Анатолия Шишанова достиг 620 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Потерпевшая сторона требовала взыскать эту сумму с Шишанова и его сообщника Гомозова. Суд этот иск удовлетворил полностью, обязав осужденных выплатить компенсацию в размере 619,8 миллиона рублей.

В июле 2024 года Бутырский суд Москвы приговорил Шишанова к пяти годам колонии общего режима. В 2025 году Мосгорсуд смягчил его приговор до 4,5 года колонии.

По версии следствия, Шишанов с коллегами выполняли государственный контракт секретного характера. При пособничестве Гомозова осужденный получил необоснованно больше денег по нему. При этом он свою вину не признал, заявив, что причинение ущерба объективно не подтверждено.

