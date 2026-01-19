Реклама

Раскрыт неожиданный побочный эффект антидепрессантов

JPR: Частая зевота может быть побочным эффектом приема антидепрессантов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Частая зевота может быть не просто безобидной реакцией организма, а заметным побочным эффектом терапии депрессии. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты проспективного исследования в Journal of Psychiatric Research (JPR).

Ученые наблюдали за 150 пациентами с большим депрессивным расстройством, которые ранее не принимали селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС). Через месяц после начала терапии у 110 участников, завершивших наблюдение, выраженность депрессивных симптомов и бессонницы значительно снизилась. При этом частота и выраженность зевоты, напротив, выросли: доля пациентов с чрезмерной зевотой увеличилась с 5,4 процента до 15,4 процента.

Анализ показал, что интенсивность зевоты была напрямую связана с тяжестью депрессии и нарушениями сна как до начала лечения, так и после него. У пациентов, хорошо ответивших на терапию, зевота со временем уменьшалась, тогда как у тех, кому лечение помогло хуже, она становилась более выраженной.

Авторы отмечают, что зевота может быть не только побочным эффектом СИОЗС, но и потенциальным маркером клинического ответа на лечение. Пока говорить о практическом применении рано, однако исследование подчеркивает: даже такие «незначительные» симптомы стоит учитывать при наблюдении за пациентами с депрессией.

Ранее ученые выяснили, что депрессия в пожилом возрасте может быть ранним признаком развивающихся нейродегенеративных заболеваний.

