Раскрыто влияние закона о запрете секса до брака на Бали на российских туристов

Котляр: Закон о запрете секса до брака на Бали действует лишь при наличии жалобы

Новый индонезийский закон о запрете секса до брака действует лишь при наличии жалобы от родственника или непосредственно партнера. Его возможное влияние на россиян раскрыла эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр в своем Telegram-канале «Туризм с Майей Котляр».

По словам специалиста, российским туристам на Бали не о чем беспокоиться, поскольку запрет не является реальной угрозой для путешественников.

«Поэтому туристам стоит выдохнуть и расслабиться. Никто не будет на вас "стучать", следить за вашей личной жизнью или вмешиваться в формат вашего отдыха», — отметила Котляр.

Ранее в декабре парламент Индонезии утвердил новые поправки в уголовный кодекс, предполагающие запрет заниматься сексом вне брака и предусматривающие наказание в виде тюремного заключения на срок до одного года. Тогда отмечалось, что оно будет применяться к местным жителям, но не коснется отдыхающих.