Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:40, 19 января 2026Экономика

Россиян предупредили о двойном подорожании ЖКУ в 2026 году

Депутат Госдумы Разворотнева: Тарифы ЖКУ повысят дважды в 2026 году
Александра Качан (Редактор)

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

В 2026 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) подорожают дважды из-за нововведений. Об этом россиян предупредила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с «Парламентской газетой».

Так, с 1 января повышение тарифов составило 1,7 процента для всех регионов — это связано с ростом НДС. Второй, более значительный пересмотр запланирован на 1 октября, когда власти утвердят экономически обоснованные показатели для каждого региона.

Кроме того, с 1 марта в силу вступит новый стандарт отчетности управляющих компаний, который позволит пользователям контролировать расходы ЖКУ. Вместе с тем жильцы без счетчиков станут существенно больше платить за воду. Другим фактором роста расходов станет изменение налогового законодательства. Будет снижена планка для применения упрощенной системы налогообложения и отменены льготы по страховым взносам. Из-за этого содержание общего имущества может подорожать.

Ранее в Госдуме предложили выдавать квартиры молодым семьям по примеру СССР.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Трамп не остановится». В России предрекли захват президентом США еще трех стран после Гренландии. О каких государствах идет речь?

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    В Совфеде предсказали реакцию Европы на предложение Трампа Путину

    В России резко подорожал один вид жилья

    В России оценили идею Совета мира на фоне приглашения в него Путина

    Пожилым людям назвали необходимый объем воды в день

    Москвичам пообещали сильные магнитные бури и северные сияния

    Пошутивший над бойцами СВО российский стендап-комик прокомментировал обвинение

    Россиян предупредили о двойном подорожании ЖКУ в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok