Россиян предупредили о двойном подорожании ЖКУ в 2026 году

Депутат Госдумы Разворотнева: Тарифы ЖКУ повысят дважды в 2026 году

В 2026 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) подорожают дважды из-за нововведений. Об этом россиян предупредила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с «Парламентской газетой».

Так, с 1 января повышение тарифов составило 1,7 процента для всех регионов — это связано с ростом НДС. Второй, более значительный пересмотр запланирован на 1 октября, когда власти утвердят экономически обоснованные показатели для каждого региона.

Кроме того, с 1 марта в силу вступит новый стандарт отчетности управляющих компаний, который позволит пользователям контролировать расходы ЖКУ. Вместе с тем жильцы без счетчиков станут существенно больше платить за воду. Другим фактором роста расходов станет изменение налогового законодательства. Будет снижена планка для применения упрощенной системы налогообложения и отменены льготы по страховым взносам. Из-за этого содержание общего имущества может подорожать.

