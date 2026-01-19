Россиян призвали не сбивать сосульки в частном доме

Строительный эксперт Васильев: Сбивать сосульки с крыши дома опасно

Сбивать снег и сосульки с крыши может быть опасно, рассказал «Газете.Ru» эксперт по строительным материалам Федор Васильев.

Сбивание наледи опасно не только для человека, но и для покрытия. Эксперт посоветовал устранить первоисточник проблемы, проведя зимой диагностику. Рекомендуется подняться на чердак, чтобы проверить, нет ли там капель воды, наледи и повышенной влажности — последнее можно проверить тепловизором. Следует обеспечить вентиляцию под кровлей от карниза до конька. Только потом можно ставить греющий кабель.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предсказал в столице резкое похолодание в предстоящие выходные, 24 и 25 января. Морозы в эти дни будут достигать минус 25 градусов. Заметное потепление в Москве и области ожидается в середине недели. Днем во вторник и среду, 20 и 21 января, воздух прогреется до минус 2-4 градусов Цельсия.