15:26, 19 января 2026

Россиян призвали совершать одно действие каждый день для снижения давления

Кардиолог Гандельман заявил, что добрые дела снижают давление
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: A3pfamily / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Герман Гандельман назвал в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале одно действие, которое поможет снизить артериальное давление. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

По словам кардиолога, у людей, которые совершают добрые поступки, давление ниже, чем у тех, кто этого не делает. «В тот момент, когда мы помогаем людям, делаем добро людям, выделяются гормоны радости, снижается уровень стресса. И артериальное давление снижается», — заявил медик.

Гандельман также призвал россиян делать добро каждый день, чтобы давление оставалось в норме.

Ранее врач назвал продукт, снижающий давление. Таковым Гандельман счел мясо поросенка. Специалист отметил, что в нем содержится много витамина B3.

До этого Гандельман и врач и телеведущая Елена Малышева рассказали о снижающем давление завтраке. Они уточнили, что речь идет о йогурте с кукурузными отрубями.

