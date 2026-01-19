Россиянин попал в полицию за разбитую машину матери сожительницы

В Уссурийске задержали мужчину за повреждение машины матери знакомой

В Уссурийске задержали мужчину за повреждение машины матери знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о хулиганских действиях мужчины, который повредил машину во дворе дома на Пролетарской улице. Сотрудники Росгвардии прибыли на место и задержали 34-летнего нарушителя. В отделе полиции он отказался от прохождения медицинского освидетельствования и был привлечен к административной ответственности. Суд приговорил его к штрафу в размере четырех тысяч рублей.

Позже было установлено, что у задержанного случился конфликт с сожительницей. Из-за этого он повредил автомобиль принадлежавший ее матери.

Устанавливается сумма причиненного ущерба, по результатам будет принято решение в соответствии с законодательством РФ.

