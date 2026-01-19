Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:08, 19 января 2026Силовые структуры

Россиянин попал в полицию за разбитую машину матери сожительницы

В Уссурийске задержали мужчину за повреждение машины матери знакомой
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Уссурийске задержали мужчину за повреждение машины матери знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о хулиганских действиях мужчины, который повредил машину во дворе дома на Пролетарской улице. Сотрудники Росгвардии прибыли на место и задержали 34-летнего нарушителя. В отделе полиции он отказался от прохождения медицинского освидетельствования и был привлечен к административной ответственности. Суд приговорил его к штрафу в размере четырех тысяч рублей.

Позже было установлено, что у задержанного случился конфликт с сожительницей. Из-за этого он повредил автомобиль принадлежавший ее матери.

Устанавливается сумма причиненного ущерба, по результатам будет принято решение в соответствии с законодательством РФ.

Ранее сообщалось, что семейные разборки со стрельбой на овощебазе в российском городе попали на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина пригласили в «Совет мира». За членство в нем США просят миллиард долларов

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    Dolce & Gabbana угодили в скандал из-за белых мужчин на показе

    Спецпредставитель Путина встретится с Уиткоффом и Кушнером

    Европейцам предрекли политический балаган

    Право Лурье на новый иск к Долиной оценили

    Главный конкурент Boeing возьмет на работу гуманоидов

    В FIS отреагировали на слова Вяльбе о прекращении выдачи нейтрального статуса россиянам

    Россиянин попал в полицию за разбитую машину матери сожительницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok