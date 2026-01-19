Россиянка Андреева вышла во второй круг Australian Open

Россиянка Мирра Андреева вышла во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг Australian Open-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче первого круга спортсменка победила представительницу Хорватии Донну Векич. Встреча продлилась три сета и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:0 в пользу Андреевой. Спортсменки провели на корте 1 час и 54 минуты.

Во втором круге Андреева встретится с Марией Саккари из Греции. Игра пройдет в ночь на вторник, 20 января.

Ранее во второй круг Australian Open вышел россиянин Даниил Медведев. В первом круге он обыграл представителя Нидерландов Йеспера де Йонга.