Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
22:52, 19 января 2026Спорт

Российская лыжница-чемпионка раскрыла эмоции после отказа в получении нейтрального статуса

Лыжница Сорина заявила, что ожидала отказа в получении нейтрального статуса
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Татьяна Сорина

Татьяна Сорина. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российская олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Татьяна Сорина раскрыла эмоции после отказа в получении нейтрального статуса от Международной федерации лыжного спорта (FIS) для участия в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Ее слова приводит RT.

Спортсменка подтвердила, что подавала заявку, но ожидала отказа и хотела получить письменное подтверждение. Сорина отметила, что не сильно расстроена, поскольку ее текущая форма не позволяет бороться за медали, хотя изначально ехать на Игры планировала именно за ними. Лыжница подчеркнула, что без суперформы отсутствие на Играх не является большой потерей.

18 января Вяльбе заявила, что FIS прекратила выдачу нейтрального статуса российским спортсменам. Она отметила, что новых заявок одобрено не будет.

На данный момент нейтральный статус получили двое российских лыжников — Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Еще нескольким представителям сборной России по лыжным гонкам FIS отказала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе обсуждают создание нового альянса из-за конфликта с США. Почему европейские лидеры хотят привлечь в него Украину?

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    «Гениталии не могут пахнуть как пинаколада». О чем говорит странный запах рыбы в интимной зоне и можно ли от него избавиться?

    Калининградский губернатор ответил на заявления о подготовке НАТО к блокаде города

    В Германии захотели попрощаться с НАТО

    Премьер Словакии объяснил несерьезное отношение к Евросоюзу

    В Киеве задумались об остановке метро

    Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

    На Украине сообщили о новом продвижении ВС России в Покровске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok