Российская лыжница-чемпионка раскрыла эмоции после отказа в получении нейтрального статуса

Лыжница Сорина заявила, что ожидала отказа в получении нейтрального статуса

Российская олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Татьяна Сорина раскрыла эмоции после отказа в получении нейтрального статуса от Международной федерации лыжного спорта (FIS) для участия в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Ее слова приводит RT.

Спортсменка подтвердила, что подавала заявку, но ожидала отказа и хотела получить письменное подтверждение. Сорина отметила, что не сильно расстроена, поскольку ее текущая форма не позволяет бороться за медали, хотя изначально ехать на Игры планировала именно за ними. Лыжница подчеркнула, что без суперформы отсутствие на Играх не является большой потерей.

18 января Вяльбе заявила, что FIS прекратила выдачу нейтрального статуса российским спортсменам. Она отметила, что новых заявок одобрено не будет.

На данный момент нейтральный статус получили двое российских лыжников — Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Еще нескольким представителям сборной России по лыжным гонкам FIS отказала.