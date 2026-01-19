Российский пенсионер захотел помочь раскрыть преступление и потерял килограмм золота

В Тюменской области пенсионер отдал мошенникам 1,25 килограмма золота

В Тюменской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве после обмана пенсионера на 14,8 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов аферисты ввели пожилого мужчину в заблуждение и попросили его оказать помощь в раскрытии преступления. Мужчина согласился и перевел 14,8 миллионов рублей в 1,25 килограмма золота, который после передал курьеру.

Ранее МВД России показало новую мошенническую схему - злоумышленники, выдавая свои сообщения за письма от портала «Госуслуги», отправляют россиянам запрос на обновление электронной почты с поддельным номером телефона технической поддержки.