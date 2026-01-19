Сибиряки переночевали в палатке в минус 43

РИА Новости: В Красноярском крае 2 мужчин переночевали в палатке в -43°C

Двое сибиряков переночевали в палатке на Торгашинском хребте в Красноярском крае при температуре минус 43 градуса. Об этом участник эксперимента Сергей Ткаченко рассказал РИА Новости.

«Для меня это подготовка себя и организма к различным непредвиденным ситуациям на горных маршрутах. Наша задача — подготовить организм и свой опыт к таким ситуациям, когда под рукой нет того, что необходимо», — рассказал Ткаченко.

По его словам, у участников эксперимента были с собой обычные палатки и спальники, доступные каждому туристу. Ткаченко уточнил, что они специально поднялись на гору, где холод ощущался на минус 50 градусов.

