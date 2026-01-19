Служитель церкви тайно снимал на видео няню в ванной комнате

В США служитель церкви тайно снимал на видео несовершеннолетнюю няню в туалете

В штате Теннесси, США, служитель баптистской церкви Abba's House Кристофер Томас Коллинз попал под арест за тайную съемку несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает WTVC.

42-летнего Коллинза разоблачила его жена. Она подозревала мужа в измене и все хотела проверить его телефон. Случай представился, когда она вместе с мужчиной пришла к врачу. Пока Коллинз лежал в стоматологическом кресле, женщина изучала снимки, которые он сохранил.

На его телефоне она нашла видео и фото, сделанные в их ванной комнате. Оказалось, что мужчина тайно снимал их няню, когда та переодевалась, пользовалась туалетом и душем. Жена удалила снимки, но прислала себе несколько скриншотов в качестве доказательства и позднее обратилась в полицию.

В ходе обыска сотрудники полиции нашли в доме две SD-карты от небольших камер и старый сотовый телефон с откровенными изображениями девочки. Коллинзу предъявили обвинения в сексуальной эксплуатации несовершеннолетней и отстранили от службы в церкви.

