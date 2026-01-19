Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:53, 19 января 2026Из жизни

Служитель церкви тайно снимал на видео няню в ванной комнате

В США служитель церкви тайно снимал на видео несовершеннолетнюю няню в туалете
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: TORWAISTUDIO / Shutterstock / Fotodom

В штате Теннесси, США, служитель баптистской церкви Abba's House Кристофер Томас Коллинз попал под арест за тайную съемку несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает WTVC.

42-летнего Коллинза разоблачила его жена. Она подозревала мужа в измене и все хотела проверить его телефон. Случай представился, когда она вместе с мужчиной пришла к врачу. Пока Коллинз лежал в стоматологическом кресле, женщина изучала снимки, которые он сохранил.

На его телефоне она нашла видео и фото, сделанные в их ванной комнате. Оказалось, что мужчина тайно снимал их няню, когда та переодевалась, пользовалась туалетом и душем. Жена удалила снимки, но прислала себе несколько скриншотов в качестве доказательства и позднее обратилась в полицию.

Материалы по теме:
«Не думаю, что Бог простит» Священники превратили тропический остров в царство разврата. Их жертвы молчали десятки лет
«Не думаю, что Бог простит»Священники превратили тропический остров в царство разврата. Их жертвы молчали десятки лет
9 сентября 2019
«Отец Мелетий засунул руку мне в трусы» Православный священник годами совращал мальчиков. Они молчали шесть лет
«Отец Мелетий засунул руку мне в трусы»Православный священник годами совращал мальчиков. Они молчали шесть лет
4 декабря 2018

В ходе обыска сотрудники полиции нашли в доме две SD-карты от небольших камер и старый сотовый телефон с откровенными изображениями девочки. Коллинзу предъявили обвинения в сексуальной эксплуатации несовершеннолетней и отстранили от службы в церкви.

Ранее сообщалось, что в американском штате Мичиган врача приговорили к тюремному сроку за тайную съемку обнаженных женщин. Он установил скрытые камеры в бассейне и палатах тех больниц, где работал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Изучили ситуацию и помахали рукой местным. Германия спешно вывела своих военных из Гренландии после угроз Трампа

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Зумеров не мотивируют деньги. Как заставить их работать

    Служитель церкви тайно снимал на видео няню в ванной комнате

    Купившему одну секс-игрушку для разных партнерш мужчине дали совет

    На Западе оценили реакцию Каллас на заявление России о Гренландии

    Москвичам спрогнозировали комфортное купание на Крещение

    Германия придумала «значительный» ответ Трампу

    Обнаружено эффективное средство укрепления кожного барьера

    Белый дом и власти Калифорнии поспорят в суде из-за яиц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok