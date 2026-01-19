Реклама

Спецпредставитель Путина встретится с делегацией США на форуме в Давосе

Спецпредставитель Путина Дмитриев встретится с делегацией США на форуме в Давосе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретится с делегацией США в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Спецпредставитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев на этой неделе посетит швейцарский курорт Давос и проведет встречи с представителями американской делегации на полях ВЭФ», — говорится в сообщении.

Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 19 по 23 января. В рамках мероприятия представители политической и деловой элиты обсудят проблемы мировой экономики и международной безопасности.

Ранее стало известно, что лидеры стран «Большой семерки» (G7) намерены встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях ВЭФ, чтобы заручиться его поддержкой по вопросу гарантий безопасности для Украины.

