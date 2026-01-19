Стало известно о первой жертве взрыва в центре подготовки МВД России

Минздрав Коми сообщил о смерти пострадавшей при взрыве в центре подготовки МВД

В Коми сообщили о первой жертве взрыва светошумовой гранаты в центре подготовки МВД России в Сыктывкаре. О смерти женщины в реанимации Республиканской клинической больницы пишет региональный Минздрав в соцсети «ВКонтакте».

Как пояснили в ведомстве, полученные россиянкой травмы оказались несовместимы с жизнью.

В Минздраве добавили, что общее число пострадавших выросло до 24 человек. Двое в крайне тяжелом состоянии и один в среднем находятся в больнице в Эжве, двое с травмами средней степени тяжести — в Республиканской клинической больнице, еще семеро пострадавших с легкими травмами — в медсанчасти регионального МВД. Кроме того, шестеро раненых госпитализированы в федеральные клиники — все в тяжелом состоянии. Пятеро проходят лечение амбулаторно.

Ранее в связи с происшествием задержали начальника центра профподготовки МВД Коми. По данным следствия, именно он распорядился провести занятия в актовом зале, где шел ремонт и находились легковоспламеняющиеся материалы.

О взрыве светошумовой гранаты во время проведения занятий в центре подготовки МВД России в Сыктывкаре стало известно 15 января. В результате начался пожар. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.