Стало известно об охоте спецслужб США на новую главу Венесуэлы

AP: Новая глава Венесуэлы Родригес давно находится в поле зрения спецслужб США

Временный президент Венесуэлы Делси Родригес уже много лет находится в поле зрения американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Ее имя фигурирует во многих расследованиях ведомства, о чем пишет агентство Associated Press (AP).

По данным журналистов, еще в 2022 году Родригес называли «приоритетной целью». Такой термин применяется антинаркотическим управлением к тем подозреваемым, которые могут оказывать внушительное влияние на преступную торговлю запрещенными веществами.

Имя политика есть в дюжине расследований DEA, часть из которых еще не завершены. В работе над ними участвуют агенты из региональных отделений от Парагвая и Эквадора до Финикса и Нью-Йорка, сообщает издание. Корреспонденты пока не смогли ответить на вопрос, почему Родригес была отнесена к данной категории подозреваемых.

Как отметил Дэвид Смилд, профессор Тулейнского университета, специализирующийся на изучении Венесуэлы, у правительства США есть определенные рычаги давления на нового временного лидера страны. «Она (Родригес — прим. «Ленты.ру») может опасаться, что если не выполнит требования администрации Трампа, то может оказаться под следствием, как Мадуро», — считает эксперт.

Ранее Делси Родригес раскритиковала Соединенные Штаты и призвала защитить суверенитет Венесуэлы. Кроме того, она также выступила за ведение «дипломатической борьбы», поскольку Боливарианская Республика, по ее мнению, сейчас находится под угрозой.