Стартовали продажи нового дешевого электрокара

Дилеры в России начали продажи первой модели бренда Eonyx

Первая модель нового автомобильного бренда Eonyx появилась в продаже у официальных дилеров. Об этом сообщает портал «Автоновости дня». Цены на машину не превышают миллиона рублей.

Электромобиль Eonyx M2, который собирают на заводе «Автотор» в Калининграде, представляет собой миниатюрный кроссовер. Его габариты скромнее, чем у известной малолитражки «Ока». Длина составляет 2860 миллиметров, а расстояние между осями — 1800 миллиметров. Дорожный просвет равен 170 миллиметрам.

По данным источника, новинку уже можно приобрести у дилеров в Москве, Новороссийске и Краснодаре. В Новороссийске цена соответствует первоначально объявленной — 840 тысяч рублей. В московских автосалонах модель оценили в 895 тысяч без учета акций, а в Краснодаре цена начинается от 855 500 рублей и доходит до 926 500 рублей.

Электромобиль предлагается в единственной комплектации Standart. В нее входит цифровая панель приборов размером 6,2 дюйма и мультимедийная система с 9-дюймовым сенсорным экраном. В машине имеется кондиционер и отопитель салона, что позволяет использовать ее в любое время года.

Модель оснащена одним электродвигателем на задней оси мощностью 10 лошадиных сил. Энергия поступает от литий-железо-фосфатной аккумуляторной батареи емкостью 10,8 киловатт-часа. Одного заряда хватает на пробег до 130 километров. Для полной зарядки аккумулятора от бытовой электросети напряжением 220 вольт потребуется примерно восемь часов. Передача крутящего момента осуществляется через одноступенчатый редуктор.

В линейке Eonyx также имеются компактный электропикап Pickup с грузовой платформой под размер европаллеты и городской электрогрузовик Cargo, созданный для служб доставки. Их стоимость стартует от 890 тысяч и 990 тысяч рублей соответственно.

