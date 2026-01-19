Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
14:37, 19 января 2026Авто

Стартовали продажи нового дешевого электрокара

Дилеры в России начали продажи первой модели бренда Eonyx
Марина Аверкина

Фото: eonyx.ru

Первая модель нового автомобильного бренда Eonyx появилась в продаже у официальных дилеров. Об этом сообщает портал «Автоновости дня». Цены на машину не превышают миллиона рублей.

Электромобиль Eonyx M2, который собирают на заводе «Автотор» в Калининграде, представляет собой миниатюрный кроссовер. Его габариты скромнее, чем у известной малолитражки «Ока». Длина составляет 2860 миллиметров, а расстояние между осями — 1800 миллиметров. Дорожный просвет равен 170 миллиметрам.

По данным источника, новинку уже можно приобрести у дилеров в Москве, Новороссийске и Краснодаре. В Новороссийске цена соответствует первоначально объявленной — 840 тысяч рублей. В московских автосалонах модель оценили в 895 тысяч без учета акций, а в Краснодаре цена начинается от 855 500 рублей и доходит до 926 500 рублей.

Материалы по теме:
Топ-10 зимних шин: рейтинг зимнего сезона 2025-2026 года
Топ-10 зимних шин:рейтинг зимнего сезона 2025-2026 года
3 декабря 2025
Как снять машину с учета в 2026 году? Как прекратить регистрацию автомобиля через «Госуслуги» и ГИБДД при продаже
Как снять машину с учета в 2026 году?Как прекратить регистрацию автомобиля через «Госуслуги» и ГИБДД при продаже
9 декабря 2025

Электромобиль предлагается в единственной комплектации Standart. В нее входит цифровая панель приборов размером 6,2 дюйма и мультимедийная система с 9-дюймовым сенсорным экраном. В машине имеется кондиционер и отопитель салона, что позволяет использовать ее в любое время года.

Модель оснащена одним электродвигателем на задней оси мощностью 10 лошадиных сил. Энергия поступает от литий-железо-фосфатной аккумуляторной батареи емкостью 10,8 киловатт-часа. Одного заряда хватает на пробег до 130 километров. Для полной зарядки аккумулятора от бытовой электросети напряжением 220 вольт потребуется примерно восемь часов. Передача крутящего момента осуществляется через одноступенчатый редуктор.

В линейке Eonyx также имеются компактный электропикап Pickup с грузовой платформой под размер европаллеты и городской электрогрузовик Cargo, созданный для служб доставки. Их стоимость стартует от 890 тысяч и 990 тысяч рублей соответственно.

Ранее эксперты раскрыли главные недостатки трех типов колесных дисков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина пригласили в «Совет мира». За членство в нем США просят миллиард долларов

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    Москвичам предсказали пик похолодания

    Рыбаки поймали рыбу рекордной величины

    Выручка российских застройщиков достигла максимума

    Частое появление белых медведей на людях объяснили

    Миниатюрные электрокары калининградской сборки появились в продаже

    В приглашении Путина в «Совет мира» увидели знак

    Экономическое неравенство в США дошло до крайности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok