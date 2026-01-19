Сторонники российского бизнесмена зарегистрировали партию в Армении

Сторонники Карапетяна зарегистрировали партию Сильная Армения

Сторонники российского бизнесмена Самвела Карапетяна, арестованного в Армении в 2025 году, зарегистрировали партию «Сильная Армения». Об этом сообщает издание Civilnet.

Отмечается, что адрес регистрации партии совпадает с офисом принадлежащей бизнесмену группы компаний «Ташир». Политсилу зарегистрировали сторонники Карапетяна из движения «По-нашему» — Алексан Алексанян, Ашот Фарсян и Лена Матевосян.

Как рассказала журналистам пресс-секретарь движения Марианна Каграманян, вовлечением в политические процессы объединение планирует добиться реальных и качественных изменений в Армении.

«Организационная работа силы, возглавляемой Самвелом Карапетяном, находится на завершающей стадии. В ближайшее время политическая сила выступит с четкой повесткой дня и представит свое видение развития Армении», — сказала она.

Ранее Карапетяна выпустили из следственного изолятора под домашний арест. Утром 18 января правоохранители конвоировали предпринимателя к его особняку в Ереване.