Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:46, 19 января 2026Интернет и СМИ

Суд не стал разводить Самойлову и Джигана

Суд не стал разводить Самойлову и Джигана из-за встречного иска рэпера
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Суд в Москве не стал разводить блогершу Оксану Самойлову и рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко), поскольку артист подал встречный иск. Об этом в Telegram сообщает издание Super.

«Сторона Дениса Александровича подала встречное исковое заявление о признании брачного договора недействительным. (...) Их не развели», — сказал адвокат Самойловой Олег Тонаканян. Он отказался раскрывать подробности иска.

Адвокат уточнил, что суд принял заявление Джигана. Дело было передано на рассмотрение в Савеловский районный суд.

О том, что Джиган захотел оспорить брачный договор с Самойловой, ранее сообщил его адвокат Сергей Жорин. Правозащитник указал, что документы, которые были оформлены блогершей в период лечения ее супруга в рехабе в 2020 году, вызывают много вопросов.

Самойлова подала на развод с Джиганом в октябре 2025 года. Высказываясь на тему их отношений, блогерша заявила, что ее мужу нужно повзрослеть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Морские суда массово перестали заходить в порты Одессы из-за ударов России

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о серьезном ДТП в Грозном. Что не так с этим роликом

    47-летняя актриса Екатерина Климова раскрыла секрет красоты и стройности

    Уязвимость российских «Голиафов» и «Каракуртов» снизили

    Митя Фомин предсказал Москве взлет

    Авиакомпания уволила больного раком сотрудника и поплатилась

    Появилось фото задержанного за расправу в автобусе

    Начало смертельного конфликта в автобусе Подмосковья появилось на видео

    Минфин подсчитал ненефтегазовые доходы российского бюджета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok