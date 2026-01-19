Суд не стал разводить Самойлову и Джигана

Суд в Москве не стал разводить блогершу Оксану Самойлову и рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко), поскольку артист подал встречный иск. Об этом в Telegram сообщает издание Super.

«Сторона Дениса Александровича подала встречное исковое заявление о признании брачного договора недействительным. (...) Их не развели», — сказал адвокат Самойловой Олег Тонаканян. Он отказался раскрывать подробности иска.

Адвокат уточнил, что суд принял заявление Джигана. Дело было передано на рассмотрение в Савеловский районный суд.

О том, что Джиган захотел оспорить брачный договор с Самойловой, ранее сообщил его адвокат Сергей Жорин. Правозащитник указал, что документы, которые были оформлены блогершей в период лечения ее супруга в рехабе в 2020 году, вызывают много вопросов.

Самойлова подала на развод с Джиганом в октябре 2025 года. Высказываясь на тему их отношений, блогерша заявила, что ее мужу нужно повзрослеть.