Трамп дал Европе совет по Украине

Трамп: Европе стоит сосредоточиться на украинском конфликте, а не на Гренландии

Странам Европы стоит сосредоточиться на разрешении конфликта на Украине, а не на ситуации вокруг Гренландии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит Reuters.

«Европе следует сосредоточиться на конфликте между Россией и Украиной, потому что, честно говоря, вы видите, к чему это привело. Именно на этом Европа должна сосредоточиться, а не на Гренландии», — подчеркнул глава государства.

Авторы материала указали, что таким образом Трамп критикует европейских лидеров, которые выступают против его попыток присоединить территорию Гренландии к США.

Ранее стало известно, что европейские лидеры намерены сменить повестку предстоящей встречи с Трампом на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Уточнялось, что вместо обсуждения урегулирования конфликта на Украине представители Европы намерены уделить большее внимание ситуации вокруг Гренландии.