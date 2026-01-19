Трампа упрекнули в игнорировании уроков истории из-за захвата Мадуро

FP: Трамп столкнется с общественным противодействием в США, как Рузвельт

Политика президента США Дональда Трампа больше напоминает политику бывшего американского лидера Теодора Рузвельта, нынешний глава Белого дома также столкнется с общественным противодействием в США и Латинской Америке. В игнорировании уроков истории Трампа уличили профессор международных отношений в Уорикском университете Том Лонг и доцент международных отношений в Кембриджском университете Карстен-Андреас Шульц в статье для Foreign Policy (FP).

По мнению экспертов, действия США в Венесуэле преподнесут Трампу, который сравнил их с кадром из блокбастера, болезненный урок истории, а не «голливудский финал».

Они отметили, что похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро воскресило в памяти воспоминания о прошлых интервенциях США, в том числе поддержку свержения президента Чили Сальвадора Альенде в 1973 году, а также вторжение США в Панаму в 1989 году, когда США захватили ее правителя Мануэля Норьегу и позже судили его по обвинению в торговле наркотиками.

«Несмотря на некоторое сходство, основополагающее видение Трампа больше напоминает политику начала XX века тогдашнего президента Рузвельта. Таким образом, политика Трампа столкнется с теми же дилеммами: сопротивляющиеся требованиям США лидеры других стран, общественное противодействие в США и ​​Латинской Америке, а также дорогостоящие циклы интервенции и сокращения расходов», — говорится в статье.

Ранее сенатор США Крис Ван Холлен заявил, что решение президента США нанести удары по Венесуэле не связано с предотвращением ввоза наркотиков, он хочет заполучить нефть для своих приятелей-миллиардеров.