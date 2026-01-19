Макгрегор посоветовал Трампу прислушаться к позиции России по Украине

Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу следует прислушаться к позиции России по Украине. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Deep Dive.

«Мне кажется, ему стоит услышать, что говорят россияне и тогда он получит неплохой результат — не расплывчатый, а вполне определенный, который может приблизить его к окончанию конфликта», — объяснил свой совет эксперт.

Помимо этого, по мнению Макгрегора, главе США стоит опираться на позитивный опыт взаимодействия с российским лидером Владимиром Путиным и постараться склонить президента Украины Владимира Зеленского к миру. «Украинцам придется слушаться, если они хотят чего-то добиться», — отметил эксперт.

Ранее Макгрегор допустил, что Зеленский замалчивает итоги встречи украинской делегации с делегацией США в Майами из-за ее провала. Экс-советник главы Пентагона указал, что раньше Киев устраивал целое шоу после каждой встречи с представителями американской стороны, а сейчас не было даже пресс-конференции.