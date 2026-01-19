Реклама

В США раскрыли причину замалчивания Зеленским итогов встречи в Майами

Макгрегор: Зеленский замалчивает итоги встречи в США из-за ее провала
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petros Karadjias / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский замалчивает итоги встречи украинской делегации с делегацией США в Майами из-за ее провала. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Deep Dive.

«Мы хотим услышать о результатах встречи, а их нет. Ни ясных идей, ни определенного пути поиска решений, ни четких соглашений. Чего обсуждали-то? Что так боишься рассказать, Зеленский?» — задался вопросом эксперт.

Макгрегор обратил внимание на то, что раньше Киев устраивал целое шоу после каждой встречи с представителями американской стороны, а сейчас не было даже пресс-конференции. При этом эксперт назвал данное поведение правильным шагом, так как чем больше украинский лидер будет молчать, тем проще будет пробиться правдивой информации.

Ранее Владимир Зеленский признался в разногласиях по некоторым вопросам на переговорах с США. По его словам, Киев проявляет инициативу на переговорах, а сам он якобы защищает интересы республики.

