Турист провалился под лед на замерзшем озере и был найден бездыханным

NDTV: Турист упал в замерзшее озеро в Аруначал-Прадеше и не выжил

Двое туристов упали в замерзшее озеро в Индии, один из них не выжил, а второй — пропал без вести. Об этом сообщает местный телеканал NDTV.

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 16 января, у озера Села в штате Аруначал-Прадеш. Жители штата Керала, 26-летний Дину и 24-летний Махадев, входили в состав туристической группы из семи человек. Они бросились на помощь спутнику, который поскользнулся и начал тонуть. Индийцы провалились под лед, и их унесло ледяной водой. А мужчине, которого они пытались вытащить, удалось выбраться на берег самостоятельно.

Через некоторое время Дину был найден бездыханным. Поиски Махадева пришлось приостановить из-за темноты и сложных погодных условий.

По данным издания, на озере Села установлены знаки, призывающие туристов не ходить по его замерзшей поверхности. В декабре 2025 года местная администрация также предупреждала, что лед может быть нестабильным и не выдерживать вес человека.

Ранее группа туристов из Индии провалились под лед озера в Германии. Три человека полностью ушли в воду, некоторые из них сильно переохладились.