Участника переговоров по Украине уличили в их срыве

Politico: Европа намеренно нарушала красные линии РФ на переговорах по Украине

Страны Европы намеренно нарушали красные линии России на переговорах по Украине, тем самым препятствуя урегулированию конфликта. Об этом пишет аналитик Института ответственного государственного управления Куинси Закари Пайкин в комментарии Politico.

«Блок (Евросоюз — прим. «Ленты.ру») все чаще пыталcя подмешать в переговоры ядовитые пилюли, переходя красные линии России — как в случае с предложением "коалиции желающих" разместить силы сдерживания на Украине», — отметил эксперт.

По его мнению, причина такого поведения европейских стран может заключаться в том, что после десятилетий заявлений об отсутствии у России права голоса в вопросе Украины им слишком трудно даже представить себе компромисс с Москвой. «Или, что более цинично, речь идет о выигрыше времени для наращивания военного потенциала Европы», — заключает аналитик.

Ранее газета Financial Times сообщила, что европейские союзники Киева надеются согласовать с президентом США Дональдом Трампом гарантии безопасности для Украины в ходе предстоящей встречи в Давосе.