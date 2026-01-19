Страны Европы намеренно нарушали красные линии России на переговорах по Украине, тем самым препятствуя урегулированию конфликта. Об этом пишет аналитик Института ответственного государственного управления Куинси Закари Пайкин в комментарии Politico.
«Блок (Евросоюз — прим. «Ленты.ру») все чаще пыталcя подмешать в переговоры ядовитые пилюли, переходя красные линии России — как в случае с предложением "коалиции желающих" разместить силы сдерживания на Украине», — отметил эксперт.
По его мнению, причина такого поведения европейских стран может заключаться в том, что после десятилетий заявлений об отсутствии у России права голоса в вопросе Украины им слишком трудно даже представить себе компромисс с Москвой. «Или, что более цинично, речь идет о выигрыше времени для наращивания военного потенциала Европы», — заключает аналитик.
Ранее газета Financial Times сообщила, что европейские союзники Киева надеются согласовать с президентом США Дональдом Трампом гарантии безопасности для Украины в ходе предстоящей встречи в Давосе.