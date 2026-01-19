Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:43, 19 января 2026Мир

Участника переговоров по Украине уличили в их срыве

Politico: Европа намеренно нарушала красные линии РФ на переговорах по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Страны Европы намеренно нарушали красные линии России на переговорах по Украине, тем самым препятствуя урегулированию конфликта. Об этом пишет аналитик Института ответственного государственного управления Куинси Закари Пайкин в комментарии Politico.

«Блок (Евросоюз — прим. «Ленты.ру») все чаще пыталcя подмешать в переговоры ядовитые пилюли, переходя красные линии России — как в случае с предложением "коалиции желающих" разместить силы сдерживания на Украине», — отметил эксперт.

По его мнению, причина такого поведения европейских стран может заключаться в том, что после десятилетий заявлений об отсутствии у России права голоса в вопросе Украины им слишком трудно даже представить себе компромисс с Москвой. «Или, что более цинично, речь идет о выигрыше времени для наращивания военного потенциала Европы», — заключает аналитик.

Ранее газета Financial Times сообщила, что европейские союзники Киева надеются согласовать с президентом США Дональдом Трампом гарантии безопасности для Украины в ходе предстоящей встречи в Давосе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Судебные приставы начали принудительное выселение Долиной из квартиры

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Зумеров не мотивируют деньги. Как заставить их работать

    Пушилин рассказал о приближении к Славянску

    Торговля России и США резко выросла после переизбрания Трампа

    Суд лишил жену участника СВО выплат за смерть мужа из-за вскрывшегося факта о ее сыне

    В России придумали новую причину для лишения водителей прав

    Россиян захотели лишать прав за ряд устройств на машине. Пока за них штрафуют на 500 рублей

    Российская блогерша словами «в тюрьму попасть можно» описала одну особенность жизни в США

    Задержание готовившего теракт в российском регионе молодого мужчины попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok