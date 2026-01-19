В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с уполномоченным лидером Венесуэлы

Песков: Пока у Путина в планах нет разговора с уполномоченным лидером Венесуэлы

У президента России Владимира Путина в ближайшее время нет запланированных переговоров с уполномоченным президента Венесуэлы Делси Родригес. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока у Путина в планах на ближайшие дни нет, но при необходимости это может быть организовано», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее временный лидер Венесуэлы Делси Родригес заявила, что Боливарианская Республика имеет право на отношения с Россией, Китаем и всем миром. По ее словам, Каракас будет реализовывать это право уважительно и с соблюдением норм международного права.

Также стало известно, что Родригес и лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо борются за симпатию президента США Дональда Трампа. Политики пытаются убедить «непредсказуемого человека», что именно они подходящие люди для руководства переходным периодом в Венесуэле.