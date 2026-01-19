В Польше высмеяли Германию после истории с Гренландией

Экс-премьер Миллер сравнил вывод военных ФРГ из Гренландии с походом Наполеона

Экс-премьер Польши Лешек Миллер сравнил вывод военных бундесвера из Гренландии с походом Наполеона Бонапарта на Россию. Об этом он написал в соцсети X.

«Немцы отправились в Гренландию. А потом… вернулись. Они не завоевали ее и не обеспечили ее безопасность. Они даже не обосновались там. Они просто были там. Это немного похоже на Наполеона, который собирался идти на Москву», — подчеркнул он.

По словам политика, эта ситуация представляет собой «квинтэссенцию европейской мощи», так как военнослужащие из стран ЕС работают в режиме «прибытие-фото-возвращение».

Ранее появилась информация, что солдаты бундесвера тайно покинули Гренландию. Бегство состоялось после угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины против стран Европы. По сведениям газеты Bild, никаких объяснений войскам не было дано.

Однако позже подполковник Вооруженных сил Германии Петер Милевчук прокомментировал ситуацию, заявив, что военные «успешно завершили военную разведывательную миссию на острове».