В России отреагировали на прогноз о перезагрузке отношений с ЕС

Сенатор Карасин: Спор США и Европы освежает атмосферу международных отношений

Абсурдность ситуации вокруг Гренландии освежает атмосферу международных отношений, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что ситуация вокруг США и Гренландии может привести к восстановлению отношений между Россией и странами Европейского союза (ЕС). В конечном итоге это может привести не к ослаблению или распаду ЕС, а к международной изоляции самих Соединенных Штатов.

По мнению Карасина, нервозность Европы, связанная с пошлинами, которые собираются вводить в Соединенные Штаты, и сама ситуация вокруг Гренландии освежают атмосферу международных отношений. Кроме того, добавил сенатор, они показывают абсурдность конфронтации по любым маленьким, средним, большим проблемам.

«Они показывают необходимость договариваться, искать развязки, которые были бы долгосрочными и устраивали всех участников кризисов, вот этих споров и недосказанностей. Будем надеяться, что все-таки воздействие этой ситуации на международные дела будет позитивным, и будем к этому стремиться. Будем настроены на конструктивный, спокойный подход ко всем проблемам с тем, чтобы восстановить международное взаимодействие и сотрудничество», — сказал Карасин.

Ранее стало известно, что Брюссель готовится к принятию «самых решительных мер» против Вашингтона, чтобы удержать американского президента от попыток захватить контроль над Гренландией.

