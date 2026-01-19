Фицо: Мировые лидеры не принимают ЕС всерьез из-за абсурдных климатических целей

Мировые лидеры не воспринимают всерьез Европейский союз из-за его абсурдных климатических целей и самоубийственной миграционной политики. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фицо отметил, что собирается послать открытое письмо со своим мнением председателю Европейской комиссии и довести его до сведения всех премьеров и глав государств — членов Европейского союза.

Премьер-министр сообщил, что предложил федеральному канцлеру Германии Фридриху Мерцу несколько решений сложившейся ситуации, отметив, что словацкая экономика зависит от экономического развития ФРГ, так как в Словакии работает множество немецких компаний.

«Президент США однозначно действует в национальных интересах США. Если бы себя так же вел Европейский союз, то мы были бы не там, где сейчас», — добавил Фицо.

Роберт Фицо 17 января встретился с президентом Соединенных Штатов Америки (США) Дональдом Трампом в попытке укрепить связи с Вашингтоном. Встреча прошла без присутствия прессы.