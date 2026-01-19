Дэвис: США саботируют мир на Украине и хотят, чтобы Россия проиграла

США саботируют мирное урегулирование конфликта на Украине, поскольку Вашингтон хочет поражения России. Главного виновника конфликта назвал подполковник американской армии Дэниел Дэвис.

«Каждый раз, когда появляется возможность дипломатического решения, чтобы завершить войну, мы отклоняем его. Мы говорили: "Нет, нам это не нужно, мы хотим, чтобы Россия проиграла"», — сказал он.

По его мнению, чем дольше США будут продолжать искать способы ослабить Москву, тем сильнее будут ослабевать сами США. Дэвис подчеркнул, что все попытки «уничтожить» РФ, включая военную помощь Украине и экономическое давление, провалились.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин готов заключить сделку и завершить конфликт, а его украинский коллега Владимир Зеленский — нет.