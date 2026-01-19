Реклама

В США назвали главного виновника конфликта на Украине

Дэвис: США саботируют мир на Украине и хотят, чтобы Россия проиграла
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Aaron Schwartz / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

США саботируют мирное урегулирование конфликта на Украине, поскольку Вашингтон хочет поражения России. Главного виновника конфликта назвал подполковник американской армии Дэниел Дэвис.

«Каждый раз, когда появляется возможность дипломатического решения, чтобы завершить войну, мы отклоняем его. Мы говорили: "Нет, нам это не нужно, мы хотим, чтобы Россия проиграла"», — сказал он.

По его мнению, чем дольше США будут продолжать искать способы ослабить Москву, тем сильнее будут ослабевать сами США. Дэвис подчеркнул, что все попытки «уничтожить» РФ, включая военную помощь Украине и экономическое давление, провалились.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин готов заключить сделку и завершить конфликт, а его украинский коллега Владимир Зеленский — нет.

