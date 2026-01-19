Реклама

Экономика
18:24, 19 января 2026Экономика

Российский цирконий снова потребовался ведущей экономике Европы

Евростат: Германия купила российского циркония на 3,2 миллиона евро
Кирилл Луцюк

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

В последний месяц осени прошлого года Германия вернулась к закупкам российского циркония. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Евростат.

Ведущая экономика Европейского союза приобрела этого цветного металла на 3,2 миллиона евро. Последний раз Берлин покупал у России цирконий в марте 2022 года. Снова начав импортировать российский цирконий ФРГ, сразу же поставила рекорд, так как раньше эти поставки не обходились ей в такие суммы.

До этого, в ноябре 2023 года, партию циркония у России приобрела Франция, заплатившая 238,3 тысячи долларов. С тех пор ни одна из стран ЕС к закупкам этого цветного металла у РФ не прибегала.

В мае 2025 года Соединенные Штаты после полугодового перерыва импортировали российского циркония более чем на миллион долларов. Это оказалась максимальная с 2002 года сумма. Для сравнения, Австралия продала США циркония на 10 миллионов долларов.

