Влияние гренландского вопроса на переговоры по Украине оценили

Дудаков: Если у Трампа не получится забрать Гренландию, это ослабит позицию США

Ситуация вокруг присоединения Гренландии к США в первую очередь влияет на взаимоотношения США и Европы, но если у американского лидера Дональда Трампа не получится присоединить остров, то это скажется на переговорной позиции США с Россией, Евросоюзом и Китаем, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру»,

«Нынешний кризис вокруг Гренландии в первую очередь влияет на отношения США и Европейского союза. И он, конечно, очень сильно усугубляет трансатлантический раскол. В целом, для России это долгосрочно выигрышная история, потому что для нас ситуация, когда глобальный Запад был настроен против нас была невыгодна», — сказал Дудаков.

Внутренним расколом между США и Европой можно и нужно пользоваться, считает политолог. Некоторые европейцы придерживаются мнения, что США пользуется слабостью Европы, и это может привести к тому, что ЕС придется восстанавливать отношения с Россией, потому что она --единственная сила, которая может сбалансировать амбиции США, пояснил Дудаков.

«Краткосрочно я думаю, что многое будет зависеть от исхода нынешней гренландской драмы, потому что если США удастся заполучить Гренландию тем или иным путем — аннексировать либо купить, либо заставить европейцев подписаться под каким-либо соглашение о передаче острова, то это безусловно усилит в моменте усилит переговорные позиции США по всем вопросам», — добавил политолог.

С другой стороны, если у США не получится присоединить Гренландию, то это резко ударит по их переговорным позициям как в переговорах с Россией, так и с Европой и Китаем.

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники написала о том, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) сомневаются, что могут доверять обещаниям президента Трампа в вопросе Украины. Как отмечает издание, лидеры ЕС и их делегации, которые должны встретиться с Трампом и официальными лицами США на Всемирном экономическом форуме в Давосе, разрывают свои аналитические записки по Украине и заменяют их тем, что один высокопоставленный дипломат ЕС назвал «кнутом и пряником» — способами, которыми Брюссель может ответить на тарифы, наряду с предложениями по деэскалации.