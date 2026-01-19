Водителей с ксеноновыми фарами описали словами «приводят в бешенство»

НАС: Ксеноновые фары слепят других водителей и приводят их в бешенство

Автомобили с ксеноновыми фарами слепят встречных водителей и приводят их в бешенство. Такими словами описал тюнингующих машины ксеноном вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, его слова приводит НСН.

Ранее глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин предложил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву ужесточить наказание за ксеноновые фары и глушители без катализаторов и лишать владельцев таких устройств прав. Яркие фары слепят автомобилистов, что приводит к росту числа аварий, пояснил он.

Сейчас за подобные устройства могут вынести предупреждение или выписать штраф на 500 рублей, но этих мер недостаточно.

«Левые ксеноновые фары слепят других водителей. Есть риск просто улететь с дороги, если ничего не видишь. Точно так же и с неприятными мигалками на машине. Водителей подобное не просто раздражает, а приводит в бешенство. У нас много старых автомобилей и много предложений дешманского китайского тюнинга, в рамках которого вы можете вставить в обычные фары ксенон. Работает он неправильно, со всеми нарушениями, и слепит любого встречного водителя. Автомобилисты сами ставят ксенон, думая, что они улучшают качество света, но на самом деле это не так», — пояснил он.

Хайцеэр предложил по аналогии с наказанием за неправильную перевозку ребенка кратно увеличить размер штрафов за установку ксенона. В случае если водители будут вынуждены платить за подобный тюнинг по 30 тысяч рублей, число владельцев таких фар резко снизится.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, ужесточающий штрафы за слепящие и неисправные фары в десять раз — до 5000 рублей.