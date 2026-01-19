Реклама

17:46, 19 января 2026

Военкор Поддубный развеял связанное с Путиным заблуждение

Поддубный заявил, что Путин превосходно информирован о ситуации в зоне СВО
Мария Большакова
Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный развеял заблуждение, связанное с президентом России Владимиром Путиным, с которым встречался лично. Об этом он порассуждал в интервью актеру Вячеславу Манучарову, доступном на Rutube.

«Огромное заблуждение — полагать, что наш президент плохо информирован [о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО)]. Владимир Владимирович информирован превосходно», — заявил журналист.

В декабре 2024 года Путин вручил Поддубному звезду Героя России. Глава государства отметил, что военкор с честью выполняет свой профессиональный долг в зоне СВО на Украине.

7 августа 2024 года машину Поддубного, работавшего в Курской области, атаковал украинский дрон. Пострадавшего военкора доставили в Москву в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, у него диагностировали множественные ожоги и травму головы. 22 августа Путин позвонил журналисту и пожелал ему скорее выздороветь.

