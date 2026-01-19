Реклама

Экономика
14:53, 19 января 2026

Выручка российских застройщиков достигла максимума

ЕИСЖС: Совокупная годовая выручка девелоперов России достигла 5,57 трлн рублей
Анатолий Акулов (редактор)
Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

По итогам 2025 года совокупная выручка российских застройщиков заметно выросла и достигла максимальной за всю историю наблюдений отметки в 5,57 триллиона рублей. О рекордном финансовом показателе отечественных девелоперов сообщает отраслевой портал «Движение.ру» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Рост выручки от продаж недвижимости в 2025 году аналитики зафиксировали в большинстве мегаполисов России. Так, в Нижнем Новгороде прирост составил 49 процентов, а в Перми, Омске, Ростове-на-Дону — 20-30 процентов. Негативная динамика была отмечена в Екатеринбурге, Самаре, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Красноярске.

Несмотря на это, совокупные объемы продаж квартир российскими девелоперами в прошлом году увеличились на 2,4 процента в сравнении с показателем за 2024-й. За 12 месяцев им удалось реализовать в общей сложности 584 тысячи новых квартир. Подобная динамика в итоге позволила им добиться максимальной совокупной выручки в современной российской истории. «Это (5,57 триллиона рублей — прим. «Ленты.ру») — максимальный результат за все время существования первичного рынка недвижимости в России», — пришли к выводу эксперты.

Вместе с тем ряд экспертов прогнозирует отрасли скорый кризис. Период наращивания выручки девелоперов, отмечают аналитики, постепенно подходит к концу на фоне сворачивания всеобщей льготной ипотечной программы. Действующая с апреля 2020-го по июль 2025-го, она была самой популярной в стране. В этот период жилищный кредит по ставке в 8 процентов годовых мог оформить любой совершеннолетний россиянин, вне зависимости от наличия детей, места работы и проживания. После ее сворачивания спрос на квартиры в новостройках начал падать, а объемы нераспроданного жилья в городах-миллионниках стали расти. С учетом запредельно высокой стоимости нового жилья в России подобные тренды, скорее всего, закрепятся в 2026 году, что ударит по финансовым показателям значительной части девелоперов.

