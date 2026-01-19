Реклама

Жители Киева пожаловались на обман властей

Жители Киева пожаловались на обман властей с отоплением домов
Марина Совина
Фото: Thomas Peter / Reuters

Жители Киева жалуются на обман городских властей в вопросе возвращения тепла в жилые дома. Об этом пишет издание «Страна».

По утверждению мэрии Киева, сейчас без тепла остаются всего около 50 строений. Однако отчеты администраций о «возвращении отопления» зачастую оказываются фикцией, в реальности радиаторы батарей еле теплые и не способны поддерживать температуру в помещениях.

Ранее директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко посоветовал киевлянам следует покинуть город в случае продолжающихся проблем с обогревом домов. «Если до сих пор не удалось починить отопление, то может быть, что не удастся в ближайшее время. А это уже реальная угроза», — высказался эксперт.

На фоне ударов по объектам электроэнергии житель украинской столицы показал способ согреть помещение. «Киев, XXI век. В сковороду — песок, на песок — кирпич. К сожалению, работает только для газовых плит», — говорилось в публикации. Российский военкор Дмитрий Стешин описал ситуацию фразой «В Киеве жарят кирпичи».

