Жители Сум перекрыли дорогу на протесте против отключения электроэнергии

Жители Сум перекрыли дорогу в знак протеста против длительного отключения электроэнергии. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Уточняется, что главное требование митингующих — равномерное распределение электроэнергии по очередям. В области продолжают действовать аварийные графики, а сроки их отмены неизвестны.

В публикации подчеркивается, что к митингующим вышел глава Сумской областной военной администрации Артем Кобзарь.

Ранее Киев столкнулся с экстренными отключениями электричества. Как отмечает Telegram-канал Times of Ukraine, в некоторых районах города нет электроэнергии более пяти дней.